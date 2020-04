Pauroso incidente per l’ex Roma Riise: in ospedale insieme alla figlia -VIDEO

Incidente automobilistico autonomo per John Arne Riise, ex Roma e Liverpool, e la figlia 19enne Ariana: entrambi sono stati portati in ospedale.

Si è concluso tutto con un bel po’ di paura. L’ex terzino della Norvegia e della Roma, John Arne Riise, è stato vittima di un incidente stradale mentre faceva ritorno nella sua abitazione di Alesund. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, l’ex calciatore stava percorrendo la strada verso casa insieme alla figlia 19enne Ariana, quando all’improvviso ha dovuto sterzare per evitare un ostacolo in mezzo alla strada. La manovra eversiva ha portato il mezzo a schiantarsi contro le barriere laterali che delimitano la strada asfaltata dallo sterrato.

Per fortuna quando i soccorsi sono giunti sul luogo sia Riise che la figlia erano coscienti e sembravano non aver riportato grossi problemi. Ciò nonostante i due sono stati portati in ospedale per degli esami di routine. La notizia è sta confermata dall’agente dell’ex calciatore: “Stavano tornando a casa, ad Alesund, e poco prima del loro arrivo, qualcosa sulla strada ha costretto John Arne Riise a svoltare rapidamente a sinistra, facendolo finire contro il guard rail. Entrambi stanno bene e sono rimasti in ospedale fino a questa mattina”. Come si evince dalle sue parole entrambi sono stati dimessi senza problemi.