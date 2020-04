Papà eroico salva i 4 figli dall’incendio, adesso lotta per la sua vita in ospedale

Dopo aver tratto in salvo i 4 figli dalla casa in fiamme, un papà eroico è rimasto intrappolato. I Vigili del fuoco lo hanno salvato, ma lui è ancora in ospedale.

Non ci ha pensato un attimo Kyle Clifford, giovane padre di Lincoln (Inghilterra), a gettarsi tra le fiamme per trarre in salvo la sua famiglia. La scorsa notte, l’uomo si è reso conto che la casa stava prendendo a fuoco ed ha primariamente pensato a trarre in salvo i suoi quattro figli. Quindi è entrato ancora una volta nell’appartamento sfidando il fuoco per cercare di salvare anche la moglie.

Leggi anche ->Chernobyl, incendio vicino alla centrale: picco di radiazioni

Questa volta, però, le fiamme si erano fatte troppo alte e l’uomo è rimasto imprigionato nella camera da letto insieme alla moglie. Per fortuna i Vigili del Fuoco sono arrivati poco dopo e sono riusciti a trarre in salvo la coppia. Pare che i bambini e la donna stiano bene, ma il papà coraggioso ha inalato troppo fumo ed ha perso i sensi. Adesso si trova ricoverato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale.

Leggi anche ->Incendio doloso per riconquistare il marito | “Me l’hanno detto i tarocchi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Papà eroe lotta per la vita in ospedale

A rendere maggiormente drammatica la situazione vissuta dalla famiglia Clifford c’è il fatto che l’uomo si trova isolato in ospedale. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, infatti, nessuno può andarlo a trovare e vedere quali siano le sue condizioni. Raggiunta dal ‘Sun’, la suocera di Kyle, Dianna Logan, ha dichiarato: “Era completamente coperto di fuligine. Era collegato a dei cavi ed aveva un aspetto orribile. Ma sono sicura che ce la farà. A nessuno è permesso di vederlo al momento a causa delle restrizioni per il Coronavirus. E’ tutto così surreale”.