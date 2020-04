Moglie uccisa | inutili 12 denunce contro il marito violento | FOTO

Il caso di una moglie uccisa dal proprio marito approda ora con una sentenza di risarcimento riconosciuta ai suoi 3 figli. “Lei abbandonata dallo Stato”.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza in merito alla vicenda di una moglie uccisa dal proprio marito nel 2012. Il fatto avvenne a Catania, con la vittima che si chiamava Marianna Manduca.

I figli della donna barbaramente ammazzata hanno ora visto accolto il loro ricorso contro una sentenza che negava loro qualsiasi diritto ad avere un risarcimento. Loro avevano accusato lo Stato di avere trascurato la povera Marianna, dopo che quest’ultima sporse denuncia per ben 12 volte nei confronti del marito violento. Non ci fu mai nessun provvedimento, ed anzi, la storia si è poi conclusa con l’uomo che aveva tolto la vita della propria coniuge. A detta dei giovani figli di Marianna Manduca, il fatto di lasciare inascoltate per la bellezza di 12 volte delle denunce affinché le autorità facessero qualcosa ha rappresentato una grave mancanza di protezione.

Moglie uccisa | il marito in carcere con condanna a 21 anni

Ora la Cassazione dà loro ragione ed i tre otterranno 259mila euro come da richiesta più e più volte presentata. Servirà comunque un ulteriore esame da parte della Corte d’Appello di Catanzaro prima di giungere ad un verdetto definitivo. I giovani sono stati adottati da un cugino della donna uccisa, ed è proprio lui che – rappresentando loro – aveva presentato ricorso costituendosi parte lesa contro la presidenza del Consiglio dei ministri che aveva ottenuto la revoca dell’indennizzo. Cosa che non aveva mancato di suscitare rabbia e sdegno nell’opinione pubblica. L’uxoricida – marito di Marianna – si chiama Saverio Nolfo ed in primo grado aveva ricevuto una condanna a 21 anni di carcere.

