Marco Maisano chi è: età carriera e vita privata del giornalista

Conosciamo meglio la storia del giornalista Marco Maisano: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Marco Maisano nasce in provincia di Reggio Calabria nel 1989. Prima di intraprendere la strada del giornalista, diventando anche inviato de “Le Iene”, si è occupato un po’ di tutto: dal cameriere, magazziniere, operatore call center. Durante un viaggio in Nepal con un amico scopre le sue ambizioni. Si iscrive anche a giurisprudenza, ma non resiste a lungo. Vola in Marocco imparando l’arabo e lavorando come guida turistica per gli italiani. Inizia così il suo rapporto con il giornalismo con la scrittura di articoli per The Post Internazionale, mettendo il focus sui viaggi tra Kosovo, Libano, Israele e Giordania. Poi crea una testata giornalista tutta sua inkorsivo.com. Nel 2015 torna a Milano scrivendo per Il Giornale per poi arrivare nella redazione de ‘Le Iene’. Dal novembre 2019 conduce il programma in seconda serata su Tv8 Piacere Maisano.

Marco Maisano chi è: vita privata

Della sua sfera personale si san ben poco. Su Instagram è presente con un account @piaceremaisano dove pubblica spesso scatti appartenenti al mondo del suo lavoro.