Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani: “Difficoltà respiratorie”

Paura per Lucia Annunziata, la nota giornalista televisiva ricoverata allo Spallanzani: “Difficoltà respiratorie”, si sospetta il Coronavirus.

La nota giornalista televisiva Lucia Annunziata, che ha 69 anni, da ieri sera, si trova presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Si sospetta possa avere il Coronavirus.

Lo ha reso noto l’agenzia Ansa. Non si conoscono le sue condizioni, ma viene fatto sapere che fa sapere che attualmente sono in corso gli esami.

Come sta Lucia Annunziata, ricoverata allo Spallanzani

In particolare, si sta cercando di capire se la giornalista e conduttrice abbia contratto il Coronavirus. Il ricovero si è reso necessario a causa della “febbre alta e delle difficoltà respiratorie”. Lucia Annunziata, ex direttrice dell’Huffington Post, carica lasciata da poche settimane, è conduttrice del programma In mezz’ora su Raitre ed è una delle giornaliste italiane più conosciute.

Sottoposta al tampone per il Coronavirus, in queste ore si attende di conoscere l’esito dell’esame. Non è l’unico personaggio pubblico noto con sospetto Coronavirus: era già successo a Piero Chiambretti, che poi non solo risultò positivo, ma a causa della malattia ha perso anche la madre.