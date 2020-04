Idee menù di Pasqua 2020: 4 piatti che non possono mancare

Menù di Pasqua 2020: le idee e le ricette per fare un pranzo come da tradizione anche se siamo chiusi in casa e lontano dalla famiglia.

Pasqua 2020 ce la ricorderemo per sempre. Sarà l’anno in cui durante questa importante festività, molti di noi sono stati costretti a rimanere lontani dalle proprie famiglie e dai propri genitori. Per colpa della quarantena e del necessario lockdown per fermare questa pandemia di Coronavirus, quest’anno le famiglie festeggeranno da lontano. Una sofferenza certo, ma necessaria perché questo è nettamente l’unico modo per fermare i contagi e cancellare per sempre il Covid 19. Certo, per tornare alla normalità vera e propria dovremo aspettare un vaccino, ma questa quarantena sta dando i suoi risultati. Ecco allora che per Pasqua 2020 a casa se state cercando delle ricette o delle idee per un menù gourmet o casalingo siete capitati nel posto giusto.

Quattro piatti che a Pasqua non possono mancare

Cosa cucinare per Pasqua 2020? Idee per un menù pasquale con ricette semplici, ma buone e che soprattutto vi facciano sentire a casa?

Pastiera Napoletana: non è Pasqua senza questo dolce, soprattutto per moltissime persone del sud Italia. Cercate allora di contattare i nonni o i genitori via telefono e fatevi dare la ricetta della pastiera fatta in casa. Già, perché per quanto potrete cercare online, la ricetta giusta della pastiera è solo quella che vi riporterà con la mente ai pranzi in famiglia!

Agnello Gratinato: generalmente accompagnato con carciofi e piselli, questo è un piatto pasquale tipico della tradizione calabrese. Renderà il vostro secondo ancora più saporito e gustoso, perfetto per sentirsi a casa!

Torta Pasqualina: tipica soprattutto a Genova e in Liguria questa torta di verdure, molto povera, con un uovo in mezzo e il formaggio tipico del genovesato è senza dubbio uno di quei piatti che non può proprio mancare a tavola domenica 14 aprile.

Pizza di Pasqua Ricresciuta: è una preparazione tipica soprattutto del centro Italia e di Roma. Questa preparazione salata a è piuttosto particolare realizzata in vari modi e a seconda della tradizione quasi più familiare che locale.

Al di là dei piatti tipici della tradizione Pasquale da poter mangiare in queste festività, il consiglio che vi diamo è solo uno. Cercate di ricordare le preparazioni tipiche del menù di Pasqua della vostra famiglia e riproponentele. Certo, non saranno mai buone come quelle fatte dalla mamma o dalla nonna o dalla zia. Ma è comunque qualcosa per sentirsi sempre di più a casa anche se lontani.