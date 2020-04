Grande Fratello Vip, l’attacco di Antonella Elia: “Una vigliacca”

Non finiscono le critiche in casa Grande Fratello Vip. Ancora una volta dure polemiche da parte di Antonella Elia che ha attaccato la compagna di viaggio

L’edizione del Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione con la finale in programma questa sera, mercoledì 8 aprile. Così Antonella Elia insieme a Paola Di Benedetto, ancora in gara, ha duramente criticato il comportamento dell’ex concorrente Fernanda Lessa: “È codarda, è una vigliacca cavolo, beh no, vigliacca forse no perchè è una che attacca, caratterialmente è veramente infida, non ci si può fidare di lei, è comunque una persona che un momento ti sorride e un momento ti dà una gomitata in faccia”. Poi parlando con Paola si è confessata: “Lei aggrediva poi si scusava, questo dal primo giorno. Con Licia, con Pago, con Serena. Ti chiamava da parte e ti chiedeva scusa per le cose che diceva in confessionale”.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, Antonellia Elia attacca Clizia: “Ecco com’era”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, non solo la Elia: l’attacco di Paola

Successivamente anche Paola Di Benedetto ha preso parola durante la confessione con la Elia. Così la 25enne ha svelato che la modella brasiliana voleva l’appoggio di tutti, ma durante la convivenza al Grande Fratello bisogna dimostrare di riuscirci soltanto con le proprie forze. Questa sera, infine, ci potrebbe essere così anche un dibattito a distanza tra le due.