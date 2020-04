Non ce l’ha fatto una mamma morta a causa del Coronavirus. La donna era giovane ed aveva avuto 5 figli che ora la piangono.

Una mamma morta a seguito di un viaggio in Pakistan dopo avere contratto il Coronavirus. È la triste storia di Shabnum Sadiq, scomparsa lo scorso 6 aprile e che ora il marito ed i loro cinque figli piangono.

Fatale alla donna che viveva in Inghilterra sono state delle complicazioni legate alla presenza del Covid-19 all’interno del suo organismo. Aveva 39 anni e partecipava attivamente alla vita politica di Wexham. In particolar modo la mamma morta era un ex membro principale per l’istruzione ed i servizi per l’infanzia. La comunità locale ha provato grande sorpresa ed al contempo dolore per la dipartita della donna. Shabnum era molto benvoluta per la gentilezza e per la dedizione con cui si impegnava nel dare una mano agli altri. Le era bastato un solo mandato per apportare migliorie a tanti aspetti che necessitavano di correzioni. Al tempo stesso, la vicenda di questa sfortunata madre sta facendo discutere in materia di Coronavirus.

Mamma morta Coronavirus, è l’ennesimo episodio di allarme

La Gran Bretagna tutta è alle prese con l’emergenza sanitaria, così come il mondo intero. Anche il primo ministro inglese, Boris Johnson, è positivo alla malattia e si trova al momento ricoverato in ospedale. Sono tante anche nel Regno Unito le famiglie che hanno perso un proprio caro. La sensazione però è che il tutto poteva e doveva essere gestito meglio. Lo stesso Boris Johnson si è mosso con troppo ritardo, avviando dei provvedimenti di isolamento sociale necessari, sulla stessa scia di quanto fatto dall’Italia. Ma mentre il nostro Paese è risultato il primo nel mondo occidentale ad avere presto delle adeguate contromisure, Gran Bretagna e molti altri stati non hanno fatto lo stesso se non con alcune settimane di ritardo. Cosa che ha contribuito al Covid- 19 di proliferare.

