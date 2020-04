Giancarlo Giannini, il figlio Lorenzo morto a soli 20 anni

Chi era Lorenzo, il figlio dell’attore Giancarlo Giannini morto a soli 20 anni nel 1987: il ricordo del padre e del fratello minore Adriano.

Classe 1942, l’attore Giancarlo Giannini – icona del cinema italiano – ha sposato in seconde nozze nel 1983 l’attrice Eurilla Del Bono che gli ha dato due figli maschi, Emanuele e Francesco.

In precedenza, l’attore aveva sposato nel 1967 l’attrice e regista Livia Giampalmo. Dalla loro unione sono nati Lorenzo e Adriano, che ha seguito le orme del padre. Il primogenito morì a soli 20 anni per un’aneurisma nel 1987.

Lorenzo Giannini nel ricordo del fratello Adriano e del padre

In un’intervista al settimanale ‘Grazia’, Adriano Giannini qualche tempo fa ha parlato della morte del fratello maggiore, avvenuta quando lui era ancora adolescente: “Mio fratello se n’è andato quando ero in un’età molto delicata. Non sei mai pronto per affrontare una perdita così. Era l’ultimo anno di scuola. La mia prima reazione è stata la fuga: sostenere l’esame di maturità e poi andarmene via dalla casa della mia infanzia. Ma proprio quando me ne stavo andando, hanno proposto alla mia mamma di firmare la regia del film Evelina e i suoi figli!”.

Anche Giancarlo Giannini ha parlato della morte di suo figlio. Lo ha fatto in un’intervista a Io Donna: “Per molti la morte di un figlio mette in discussione l’esistenza stessa di Dio. Ti chiedi: perché lui e non me? Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. Ero altrettanto disperato, ma cercavo di confortarli dicendo: ‘Guardate, ora lui sta meglio di noi’. Quando muore un figlio la vita cambia completamente: diventi diverso, spesso affronti le cose con più ferocia. Ma, se uno ha fede, riesce ad andare avanti, ad accettare che così è la vita”.