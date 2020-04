FIlippo Nardi sconvolto: “Stavo malissimo, ma mi hanno negato due volte il tampone”

L’ex gieffino Filippo Nardi ha raccontato a ‘Bollicine Vip’ di essere stato molto male nei giorni scorsi e che gli è stato più volte negato il tampone.

Da diversi giorni i bollettini della Protezione Civile lasciano ben sperare. Il numero di nuovi contagi è in costante discesa e ieri, per la prima volta dopo il 10 marzo, è sceso sotto la quota dei 1000 giornalieri. Sul numero di casi, però, ci sono state diverse polemiche e dubbi. Come sappiamo, infatti, l’Oms ha chiesto di effettuare tamponi solo a chi presenta sintomi certi di contrazione del virus, dunque potrebbe essere di molto superiore il numero di persone che ha preso in forma più lieve il contagio.

Tra quelli che avrebbero potuto contrarre il virus ci sarebbe anche Filippo Nardi, ex protagonista del ‘Grande Fratello’ e de ‘L’Isola dei Famosi‘. A sostenerlo è lui stesso in un’intervista concessa a ‘Bollicine Vip’: “Tutto è iniziato lo scorso 10 Marzo con dei forti dolori alle articolazioni ai quali è seguita poi una febbre molto alta. Per circa 7 giorni ho avuto la temperatura che oscillava dai 38,5 ai 39”.

Filippo Nardi: “Ho chiesto il tampone, mi hanno detto che non ero idoneo”

Preoccupato di aver contratto il Coronavirus, Filippo si è posto in autoisolamento e chiesto aiuto: “Ho chiamato ben due volte la guardia medica e il numero verde per l’emergenza Coronavirus per richiedere il tampone ma mi hanno completamente ignorato. Mi hanno detto che non avendo i sintomi quali tosse e/o mal di gola non ero idoneo al tampone”. Nonostante la paura tutto sembra essersi risolto per il meglio.

L’ex gieffino infatti adesso sta meglio: “Sono stati dei giorni d’inferno. Ho perso 5 kg e accusavo dei forti dolori alle articolazioni. Mi trovavo e mi trovo tutt’ora da solo in Brianza dove sto facendo dei lavori ad un appartamento che ho preso per mio figlio che verrà qui a studiare a Settembre. Ero nel pieno del trasloco e quindi mi sono ritrovato bloccato li senza nessuno, mi sono messo in auto quarantena e non sono più potuto tornare a casa mia”.