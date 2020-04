Federico D’Incà, chi il ministro del governo Conte bis

Nato a Belluno, Federico D’Incà dal 5 settembre scorso è ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme nel Governo Conte II: cosa sapere su di lui.

Bellunese, classe 1976, il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme Federico D’Inca, esponente del Movimento 5 Stelle, è laureato in Economia e commercio all’Università degli Studi di Trento.

Attivista civico sul territorio bellunese, ha aderito praticamente dai primissimi anni ai primi meetup del Movimento 5 Stelle. Nel 2012 è quindi diventato promotore delle liste a Belluno e Feltre. L’anno dopo è stato eletto deputato.

Cosa sapere sul ministro Federico D’Inca

In Parlamento, si è fatto notare per aver avanzato diverse istanze provenienti dai territori montani del Veneto. Membro della Commissione bilancio, tesoro e programmazione, ha ricoperto anche il ruolo di Capogruppo e successivamente, di Presidente del Gruppo del Movimento 5 stelle. Nel 2018, viene rieletto alla Camera e diventa quindi Questore. In questo ruolo, ha dato direttive per il contenimento dei costi. In tutto, fino a novembre 2019, ha restituito oltre 200mila euro di diaria.

Con la nascita del Governo Conte II, dopo la crisi di governo estiva, viene incaricato Ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme. Attualmente, risiede a Trichiana. È stato analista di sistemi di gestione informatici in una società privata fino al 2013, in precedenza era stato caposettore in una multinazionale della grande distribuzione e responsabile della qualità in un’azienda di robotica e automazione.