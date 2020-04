Diletta Leotta in quarantena con due uomini: il terzo incomodo sbuca nella...

Isolamento forzato causa Coronavirus per la conduttrice Diletta Leotta è il fidanzato Daniele Scardina. I due, però, non sono soli…

Dirette radio, cucina, un po’ di social (anzi molto), oltre naturalmente al lavoro in vista del ritorno alla conduzione delle sue trasmissioni sportive: così Diletta Leotta sta trascorrendo queste settimane di quarantena forzata causa Coronavirus. C’è da dire che la location è privilegiata: una bellissima casa con vista mozzafiato sul quartiere Garibaldi di Milano. E in più la bionda siciliana può contare sulla compagnia del suo fidanzato, il pugile Daniela Scardina. Tra lui e lei, però, nelle ultime ore è spuntato un altro uomo.

La quarantena speciale di Diletta Leotta

Come noto Diletta Leotta e Daniele Scardina, noto anche come King Toretto, sono sempre stati molto riservati. Hanno informato i loro fan e follower della convivenza “forzata” in occasione del compleanno dell’atleta, che ha appena spento 28 candeline. Chi immagina però che i due stiano trascorrendo una quarantena “bollente” dovrà ricredersi.

Nell’appartamento dei due spasimanti c’è anche, come suol dirsi, un terzo incomodo: il fratello della showgirl, Mirko Manola, che proprio durante i suddetti festeggiamenti di compleanno ha postato uno scatto che lo vede insieme all’innamorata coppia. Con tanto di video di un allenamento sul grande terrazzo. “Visto che stiamo passando la quarantena insieme mi alleno con il mio personal di boxe”, scrive Manola. Dove non arriva l’amore entra in scena lo sport…

