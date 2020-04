Crolla ponte tra Liguria e Toscana: soccorsi sul posto, cosa è successo

Crolla ponte statale tra Liguria e Toscana: collegava Albiano (comune di Aulla) e Ceparana (comune di Bolano). Ecco cosa è successo.

Tragedia nello spezzino, tra Liguria e Toscana: questa mattina, mercoledì 8 aprile 2020, è crollato un importante ponte che collegava Albiano (comune di Aulla) e Ceparana (comune di Bolano). Si trattava di un ponte statale, amministrativamente parte della Toscana e collegava la Liguria con la Lunigiana attraversando il fiume Magra. Il crollo, preceduto da un fortissimo boato, è avvenuto poco prima delle 10:30 del mattino. L’intervento dei soccorsi è stato immediato. Per il momento risulta un ferito, ma nessun morto.

Potrebbe interessarti anche –> Ponte Morandi: le immagini integrali del crollo, rivelate le ragioni

Crolla ponte tra Liguria e Toscana: univa Albiano e Ceparana

Alberto Battilani, sindaco di Bolano, ha raccontato a Primocanale: “Ci stiamo recando sul posto anche per bloccare il traffico. Sono foto drammatiche, speriamo non ci fosse nessuno in quel momento non stesse transitando nessuno. Siamo in contatto con il comune di Aulla. E’ un ponte di norma molto trafficato, nella sfortuna siamo stati fortunati perchè con le limitazioni imposte dal Coronavirus in questi giorni il transito di mezzi si è ridotto”. Anche l’assessore alla Protezione Civile della Liguria, Giacomo Giampedrone, ha assicurato il loro appoggio in caso di necessità: “Il ponte è collegamento fondamentale per gli spezzini. Abbiamo già dato tutta la nostra disponibilità alla protezione civile della Toscana per fornire il nostro aiuto. Mi risulta che ci sia almeno un camioncino coinvolto, con una persona ferita ma nessuna vittima. Seguiremo questa situazione anche per valutare le ripercussioni sul traffico. Sono immagini che a noi liguri toccano in particolar modo e ci portano indietro a un anno e mezzo fa”. Si riferisce al crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto ad Agosto 2018.

Leggi tutte le nostre notizie di viaggi, cronaca, attualità e curiosità anche su Google News.