Una donna e la figlia fermate per un controllo dopo che le autorità le avevano notate a passeggio senza motivo. Altra assurda storia da Covid 19 Italia.

Una vicenda grottesca legata alla emergenza Covid 19 Italia in corso è avvenuta in un piccolo paesino in provincia di Belluno. E testimonia quanto irresponsabile possa essere la gen

Una famiglia composta da tre persone (marito, moglie e figlia minorenne con le due entrambe positive al Coronavirus) sono stati sorpresi mentre transitavano in auto in totale tranquillità e senza alcun motivo giustificabile per le strade di Polpet. Si tratta di una minuscola frazione di Ponte Nelle Alpi. La vicenda risale a martedì 7 aprile, con i carabinieri forestali che hanno sottoposto il gruppo a doveroso controllo dopo avere notato la loro presenza in strada. Le verifiche con quanto riportato nella banca dati hanno fatto si che i militari scoprissero la positività al Covid-19 delle due, che proprio in giornata avrebbero dovuto effettuare un nuovo tampone.

Covid 19 Italia, a spasso nonostante abbiano il Coronavirus: ora sono guai grossi

Subito i carabinieri hanno contattato l’ospedale di riferimento. Che tra l’altro ha successivamente confermato il nuovo esito positivo del tampone previsto. Per la famiglia è scattata una denuncia per avere violato il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ai sensi dell’art. 260 regio decreto numero 1265 del 1934. Un reato che prevede l’arresto per un periodo fra i 3 ed i 18 mesi. Inoltre ecco scattare anche una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 5mila euro, che ha colpito la donna per via della sua tenuta gravemente irresponsabile. Infatti essere infetta da Coronavirus ed andarsene in giro senza rispettare la quarantena obbligatoria rappresenta un potenziale e probabilissimo modo di contagiare molte altre persone. Nei suoi confronti ora la magistratura potrebbe anche emettere l’ipotesi di reato di epidemia colposa.

