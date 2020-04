Coronavirus, oltre 2mila guariti in un giorno in Italia

Oltre 2mila guariti in un giorno in Italia: il Coronavirus rallenta ancora un po’, “bisogna tenere alta la guardia”, insiste Borrelli.

Ancora una riduzione delle terapie intensive: sono 99 in meno rispetto a ieri, spiega Angelo Borrelli aprendo la conferenza stampa della Protezione civile. Sono 2.099 i guariti in un solo giorno, con 552 vittime. Il capo della Protezione Civile insiste: “Bisogna tenere alta la guardia”.

Aumentano a 1.089 i positivi in Lombardia, anche se i tamponi effettuati sono oltre 8mila, il doppio di ieri, calano a 238 i decessi e sono positivi anche i dati sui ricoveri.

Dati di contagi e guariti in Italia: la situazione nelle Regioni

Intanto, la Regione Lombardia respinge le accuse che vengono rivolte: “Non possiamo paragonare quello che è successo in Lombardia, con quello che è successo in altre Regioni”, ha sottolineato l’assessore Giulio Gallera in conferenza stampa. Per quanto riguarda le altre Regioni, sono 117 i nuovi casi nel Lazio, dei quali 31 a Roma, con un trend del 2,8%, in frenata. 206 casi e 23 vittime in Toscana, dove un numero di contagi torna a crescere.

Cresce anche il numero di contagi nelle Marche: sono 149 i positivi oggi, dei quali un terzo nella provincia di Macerata. A Pesaro e provincia superati i 2mila contagi. Nel Mezzogiorno d’Italia, i valori sono migliori: in Puglia, ad esempio, sono 120 i positivi su 1.344 tamponi effettuati, appena 26 i nuovi casi in Calabria. Qui finora sono stati effettuati 13.527 tamponi e sono 859 i positivi, ovvero il 6,3%.