Il Tottenham di Mourinho si è allenato in un parco londinese nonostante l’emergenza Coronavirus. “Chiedo scusa, ho sbagliato” ha ammesso il tecnico portoghese.

Mourinho pizzicato mentre dirige una mini sessione di allenamento ad Hadley Common, un parco nella zona nord di Londra, con alcuni giocatori del Tottenham. Naturalmente in barba alle misure disposte dalle autorità britanniche in piena emergenza Coronavirus, che permettono l’attività fisica all’aperto soltanto in presenza di un familiare e rispettando una distanza sociale di almeno due metri. Dal tecnico portoghese e dai tesserati degli Spurs nessuno si sarebbe aspettato una scivolata del genere, ma tant’è.

L’autogol di Mourinho

I giocatori presenti al parco con Mourinho erano Aurier, Ndombele, Sanchez, Sessegnon e, come sottolinea il Daily Mail, durante una corsa non c’era la distanza minima per evitare rischi di contagio da Coronavirus. Va da sé che il Tottenham non ha gradito questo comportamento. E proprio per questo la società londinese ha immediatamente diffuso una nota in cui rimarca l’importanza di rispettare le norme: dettate dall’emergenza sanitaria: “A tutti i nostri tesserati è stato ribadito di rispettare il distanziamento sociale quando fanno attività all’aperto. Continueremo a ribadire questo messaggio”.

“Riconosco che le mie azioni non erano in linea con il protocollo governativo – ha poi ammesso Mourinho -. Dobbiamo limitare i contatti ai membri delle nostre famiglie. E’ vitale che noi tutti facciamo la nostra parte nel seguire le indicazioni del governo, per sostenere gli eroi del servizio sanitario nazionale che stanno salvando vite umane”. C’è da dire che il Nostro è in buona compagnia. La sua gaffe arriva infatti dopo le polemiche legate al party di Walker, terzino del City, beccato con due prostitute e al caso del capitano dell’Aston Villa, Grealish, che ha invitato tutti a restare a casa salvo poi rimanere coinvolto in un incidente d’auto dopo una festa notturna.

