Brindisi, bimbo di 8 anni positivo al Coronavirus: “Contagiato in ospedale”

Dopo un neonato di 4 mesi, un altro bambino ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi è risultato positivo al Coronavirus.

Era ricoverato da lunedì scorso nel reparto di Pediatria per altre problematiche e, fatalmente, è stato contagiato dal Coronavirus. E’ successo nell’ospedale Perrino di Brindisi a un bambino di 8 anni, risultato positivo nelle scorse al test, come riferisce la direzione della Asl locale.

Leggi anche –> Bimba di 12 settimane con il Coronavirus: febbre e difficoltà a respirare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ricovero fatale per il bimbo colpito dal Coronavirus

Il piccolo paziente sarebbe stato trasferito in Chirurgia plastica, dove sono stati allestiti dei posti letto per pazienti contagiati dal Coronavirus e per casi sospetti. Il bimbo è attualmente ricoverato in isolamento con un genitore.

Si tratta purtroppo del secondo caso registrato in Pediatria al Perrino, dopo un altro bambino di appena 4 mesi, lui pure ricoverato dal 7 aprile e posto in isolamento. Le condizioni di entrambi, comunque, sarebbero buone. Anche per i loro congiunti sono stati disposti i tamponi e si attende ora di conoscerne l’esito.

Come ricorda il primario della Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi, Fulvio Moramarco, i sintomi per i bambini sono diversi rispetto agli adulti: oltre alla consueta febbre, o tosse, il virus potrebbe manifestarsi attraverso gastroenteriti, convulsioni febbrili e apnea.

Il reparto di Pediatria, intanto, è stato sanificato. Dall’inizio dell’emergenza per il Coronavirus i bambini venivano sistemati uno per stanza, e in questo momento non pare ci siano altri pazienti nel reparto, visto che le disposizioni hanno previsto i ricoveri presso la Pediatria dell’ospedale di Francavilla Fontana.

Leggi anche –> Coronavirus, ricerche col drone a Bari per stanare i trasgressori

Leggi anche –> Il bimbo si sfoga contro il Coronavirus: “Basta non ce la faccio più” – VIDEO

EDS