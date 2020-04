Boris Johnson, Selvaggia Lucarelli all’attacco – VIDEO

Selvaggia Lucarelli all’attacco del premier britannico Boris Johnson: il tweet sarcastico della blogger alimenta le polemiche sul Coronavirus.

Sono ore d’ansia nel mondo politico per le sorti del premier britannico Boris Johnson, ricoverato in un reparto di terapia intensiva per l’aggravarsi delle sue condizioni. Il politico inglese è positivo al Coronavirus.

Molte sono state le polemiche in questi giorni, che hanno riguardato in particolare alcune prese di posizione di Johnson. Il premier britannico, come si ricorderà, aveva usato frasi controverse parlando del virus e di una possibile “immunità di gregge”.

La blogger Selvaggia Lucarelli – ricalcando quelle sue parole – ha rivolto su Twitter al premier inglese un augurio sarcastico: “Spero vivamente che Boris Johnson sopravviva. Perché deve poter raccontare al gregge cos’è il Coronavirus, vissuto in terapia intensiva però”. Il tweet ha alimentato così ulteriori polemiche. Molti infatti hanno giudicato fuori luogo le sue parole, soprattutto in un momento particolare per la Gran Bretagna.