Bernie Sanders si ritira: sarà Biden lo sfidante di Trump

Il 78enne socialista Bernie Sanders si ritira e dice addio alla sua corsa verso la Casa Bianca: sarà Biden lo sfidante di Donald Trump.

Cede così il passo a Joseph R. Biden Jr., che emerge come presunto candidato per le elezioni generali. L’ex vice di Barak Obama è infatti al momento l’unico candidato democratico.

L’addio di Bernie Sanders alla corsa alla Casa Bianca

Il senatore Bernie Sanders del Vermont ha abbandonato la corsa presidenziale iniziata ormai 5 anni fa e che ne aveva fatto un simbolo anche in diversi ambiti della sinistra europea. Era divenuto infatti campione della classe operaia, portabandiera del liberalismo americano e il leader di una rivoluzione politica. Il suo abbandono lascia il movimento progressista senza una voce di spicco nella corsa del 2020.

Il socialista dem ha annunciato la decisione al suo staff in una teleconferenza: lo ha fatto dopo l’ultima serie di sconfitte e di fronte al fatto che è di fatto impossibile andare avanti con la campagna elettorale, vista la pandemia di Coronavirus che è estremamente diffusa negli Usa in questo momento. Di fatto, la sua autoesclusione consacra Biden a sfidante ufficiale di Donald Trump, il candidato repubblicano e presidente in carica.