Alberto Angela: compleanno da star per il conduttore tv – VIDEO

Compleanno da star per il conduttore tv e divulgatore scientifico Alberto Angela, che oggi compie 58 anni ed è sempre più amato dal pubblico.

Il divulgatore scientifico Alberto Angela, una vera e propria star della televisione, coi suoi programmi seguiti da milioni di telespettatori, compie oggi 58 anni e ‘festeggia’ con una replica di una delle sue trasmissioni, in onda in prima serata su Raiuno.

Alberto Angela, figlio di Piero Angela, ha debuttato in televisione come autore nel 1989 e l’anno dopo come conduttore. Da quel momento in poi, il suo successo è stato sempre maggiore.

Le parole di Alberto Angela: il messaggio commovente

Un paio di settimane fa, in televisione, il divulgatore scientifico ha lanciato anche un appello: “Quando alla fine partirete per fare dei viaggi premiate l’Italia, aiutate chi vive di turismo come cooperative di ragazzi, guide, alberghi, ristoranti che stanno soffrendo tantissimo. In questo modo sosterrete anche il nostro patrimonio insieme a tutte le generazioni passate che stanno lottando idealmente insieme a noi”.

Già in precedenza il conduttore tv aveva lanciato un messaggio intenso a chi aveva perso un proprio caro. Aveva scritto su Facebook: “Il mio pensiero va a chi ha perso un caro per il Covid-19, a chi vive in quarantena o isolamento, ai più vulnerabili e a chi è in prima linea contro la diffusione del virus. Soprattutto a coloro che con grande sacrificio e coraggio operano negli ospedali e nei laboratori. Grazie!”.