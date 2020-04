Voli low cost: le offerte di Wizz Air per quando sarà finita l’emergenza. Tutte le informazioni utili.

Quando finalmente sarà finita questa emergenza sanitaria causata dal Coronavirus e dalla malattia che provoca, il Covid-19, riperderemo a viaggiare ma non subito. Probabilmente i viaggi saranno l’ultima attività a riprendere, soprattutto quelli internazionali a bordo degli aerei. Sono troppi, infatti, i rischi di trasmissione dovuti allo spostamento delle persone, in particolare quando si tratta di grandi numeri e grande distanze.

La pandemia non ha colpito nello stesso momento tutti i Paesi del mondo e quando la fase di emergenza sarà terminata in Italia, con la curva dei contagi in discesa, continuerà ancora ad imperversare in altri Paesi. Pertanto se attività e spostamenti riprenderanno, gradualmente, nel nostro Paese ci vorrà ancora molto tempo prima di poter viaggiare negli altri.

Ci si augura che questo tempo non duri all’infinito e che anche i viaggi all’estero possano riprendere nel giro di qualche mese, anche se lentamente, altrimenti sarebbe la fine di numerose attività turistiche, agenzie di viaggi e compagnie aree al momento tutte ferme a terra, se non per attività di trasporto eccezionali, con le prime gravi conseguenze economiche che si sono fatte già sentire per alcune compagnie aree già in crisi come Flybe. Per le altre non resta che aspettare che la pandemia faccia il suo corso, con l’auspicio di poter recuperare almeno in parte gli incassi perduti.

Leggi anche –> quando torneremo a viaggiare dopo il Coronavirus

Nel frattempo, diverse compagnie aeree, soprattutto low cost, stanno già pianificando il futuro, con la proposta di offerte sui loro voli per il periodo del dopo emergenza. Tra queste c’è anche Wizz Air, la compagnia low cost ungherese che è diventata una delle principali in Europa, leader nel traffico tra l’Europa centrale e orientale, e proclamata migliore low cost d’Europa nel 2019. Wizz Air ha già diversi voli scontati in promozione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost: le offerte di Wizz Air per il dopo emergenza

A differenza di Ryanair, Wizz Air non ha cancellato i suoi voli low cost per il mese di maggio. Con un rapido controllo al suo sito web, infatti, si nota che mentre per tutto il mese di aprile non ci sono voli programmati, a causa del lockdown e dei viaggi sospesi, le prime offerte attive di voli in partenza dall’Italia e diretti verso altre destinazioni europee sono previste già ai primi di maggio.

Vengono proposti a prezzi scontati voli per Vienna e Praga, in partenza dagli aeroporti italiani servizi dalla low cost ungherese. Sebbene il lockdown in Italia sia stato prorogato dal 3 al 13 aprile, giorno di Pasquetta, sarà molto difficile che ai primi di maggio possano riprendere i viaggi aerei in Europa. Molti altri Paesi europei, infatti, hanno imposto la chiusura di tutte le attività, o quasi, soprattutto e lo stop ai viaggi. È molto difficile che si riprenda a viaggiare in aereo tra meno di un mese. Probabilmente dopo Pasqua o ai primi di maggio riprenderanno alcune attività, ma i viaggi e soprattutto i voli turistici non prima dell’estate, se tutto andrà bene.

Nulla però ci vieta di guardare al futuro, anzi è bene guardare avanti e non privarci almeno del sogno di progettare un viaggio nei prossimi mesi e magari programmare finalmente quella visita alla città europea che avevamo sempre sognato di vedere. Per avere un certo margine di tranquillità, comunque, e tenendo conto anche dei diversi tempi della pandemia in Europa, è bene aspettare fino alla fine dell’estate. Tra fine agosto, ma soprattutto a settembre si spera di poter tornare a viaggiare anche in aereo, con le compagnie low cost.

Qui vi segnaliamo le offerte di voli low cost Wizz Air da prenotare.

Per partire a settembre 2020, Wizz Air offre voli a partire da 9,99 euro a tratta per Vienna con partenza da Milano Malpensa, a 39,99 euro a tratta sempre per Vienna con partenza da Napoli; a 19,99 euro a tratta per Budapest da Milano Malpensa. Poi voli da 29,99 euro a tratta per Cracovia in partenza da Milano Malpensa. Voli da 39,99 euro a tratta per Varsavia con partenza da Milano Bergamo,.

Poi voli da 24,99 euro a tratta per Varsavia e a 27,49 euro a tratta per Cracovia con partenze da Bologna. Probabilmente ulteriori offerte usciranno nei prossimi mesi.

Come avverte la compagnia aerea sul suo sito web, dal 1° novembre 2018, data in cui “copiando” Ryanair Wizz Air ha introdotto il bagaglio a mano (trolley) a pagamento: il prezzo di volo indicato nelle offerte è quello di sola andata, tasse costi amministrativi e altre tariffe non facoltative inclusi, con una borsa a mano (max: 42x32x25 cm) consentita. Il Bagaglio trolley e quello da stiva invece sono soggetti a un supplemento. Inoltre, il prezzo indicato è valido solo per le prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite app mobile WIZZ. Il numero di posti ai prezzi indicati è limitato.