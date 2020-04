Vaccino Coronavirus, sperimentazione finanziata da Bill Gates – VIDEO

In corso di sviluppo un nuovo vaccino contro il Coronavirus: la sperimentazione viene finanzati anche dalla Bill e Melinda Gates Foundation.

Nuovo vaccino contro il Coronavirus in corso di sviluppo: l’iniziativa avviene da parte dell’azienda biotech americana Inovio.

Siamo già nella fase di sperimentazione sull’uomo, grazie al via libera della Food and Drug Administration (Fda). Questi test sono in parte finanziati dalla Bill e Melinda Gates Foundation e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

Promettono bene i test sugli animali e ora il percorso passa per la sperimentazione su 40 persone, tutti volontari. Il nuovo vaccino al momento si chiama Ino-4800. Spiega Joseph Kim, presidente e Ceo di Inovio, citato da Adnkronos: “Si tratta di un significativo passo in avanti nella lotta globale contro Covid-19. Senza un vaccino sicuro ed efficace, è probabile che questa pandemia continui a minacciare vite umane e mezzi di sussistenza. Il nostro team di ricercatori, partner e finanziatori si è mobilitato da quando la sequenza genetica del virus è diventata disponibile all’inizio di gennaio e continua a lavorare 24 ore su 24 per garantire l’avanzamento rapido di Ino-4800 attraverso questo studio di fase 1”.