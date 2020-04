Striscia La Notizia, Gerry Scotti con la Hunziker: “All’inizio tanto panico…”

Gerry Scotti è sempre al lavoro alla conduzione di Striscia La Notizia insieme a Michelle Hunziker, ma quanta fatica nei primi giorni dell’emergenza Coronavirus

Ancora e sempre al lavoro. Gerry Scotti e Michelle Hunziker continuano ancora in onda con la conduzione di Striscia La Notizia su Canale 5. Dopo l’edizione serale del TG5 i due cercano di fare compagnia con allegria i telespettatori durante l’emergenza coronavirus. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni lo stesso conduttore televisivo ha svelato come i primi giorni siano stati davvero difficili: “All’inizio è stato straniante, poi mi sono abituato. L’affiatamento con Michelle ci fa risparmiare tempo… e panico”.

Striscia La Notizia, il pensiero di Gerry Scotti

Così uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano ha aggiunto nuove dichiarazioni al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso: “Per quello devo ringraziare Antonio Ricci che mi chiede sempre, già che sono lì, di doppiare qualche filmato. Ne avremo fatti 10mila, ma arrivo anche a 30 filmati a puntata“. Infine, ha concluso la sua intervista svelando come avviene la scelta dei filmati da mandare in onda: “Ci assicuriamo sempre che siano papere ‘indolori’, che non ci siano feriti. Sarei troppo cinico se no. Potrei chiedere una cattedra di Storia delle Papere!”.