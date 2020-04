Stasera in tv film – Sole a catinelle: cast, location e trailer del film

Sole a catinelle, film con Checco Zalone, stasera in televisione ci porta in un viaggio padre figlio inconsueto quanto divertente: in onda oggi, 7 Aprile

Nel film Sole a catinelle Robert Dancs interpreta il figlio di Checco Zalone, un bambino che riesce a soddisfare la quasi impossibile richiesta del padre di prendere tutti 10 a scuola. Quasi perché Niccolò ci riuscirà mettendo in crisi lo squattrinato Checco.

La pellicola di Canale 5 inizierà alle ore 21.20. Scopriamo insieme la trama e il trailer del film di questa sera in tv.

Sole a catinelle con Robert Dancs e Checco Zalone, trama

Checco non è un padre modello, tuttavia è l’idolo di suo figlio Niccolò che lo adora, nonostante non sempre mantenga le sue promesse. Questo accade anche quando il papà promette a Niccolò: “Se sarai promosso con tutti dieci, papà ti regala una vacanza da sogno“. Il bambino supera ogni aspettativa e riesce davvero nell’impresa, tanto che nonostante sia totalmente al verde Checco è costretto a dover escogitare qualsiasi cosa, pur di non deludere il bravo studente. Riposta, ma non abbandonata, la sua fedele aspirapolvere come prima cosa i due si recano a Casacalenda, in Molise, a farsi ospitare da zia Ritella. Niccolò intuirà che il racconto del padre non era veritiero però casualità vuole che incappino in Lorenzo e sua Zoe, di una ricca famiglia, e che i due li prendano in simpatia.

Così diventerà davvero l’esilarante la vacanza da sogno che Niccolò desiderava.

Sole a catinelle, cast del film:

Checco Zalone (Checco Zalone)

Robert Dancs (Nicolò Zalone)

Miriam Dalmazio (Daniela)

Aurore Erguy (Zoé)

Ruben Aprea (Lorenzo, figlio di Zoé)

Valeria Cavalli (Giulietta/Juliette Marin)

Orsetta De Rossi (Domiziana)

Matilde Caterina (Zia Ritella)

Stefano Sabelli (Onofrio)

Daniela Piperno (Giovanna)

Lydia Biondi (Carolina, maestra di Nicolò)

Augusto Zucchi (Piergiorgio Bollini)

Marco Paolini (Vittorio Manieri)

Alessandro Bressanello (dottor Giacomo Surace)

Angie Alexander (segretaria Risorse Umane)

Mimmo Mignemi (papà di Daniela)

Claudia Brovedani (Olga Bollini)

Maurizio Lastrico (Ludovico, papà di Lorenzo)

Elettra Dallimore Mallaby (attrice set cinematografico)

Gaia Padovan (psicologa scuola elementare Nicolò)

Paolo Braghetto (sindacalista)

