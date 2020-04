Stasera in tv – Dimartedì, le anticipazioni del 7 aprile

Appuntamento a questa sera, martedì 7 aprile, con una nuova puntata di Dimartedì in prima serata su La7: ecco le anticipazioni

Ancora un appuntamento da non perdere con Dimartedì in onda questa sera, martedì 7 aprile, in prima serata su La7, con la solita conduzione di Giovanni Floris. Sarà una puntata dedicata interamente all’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia e il resto d’Europa. Tanti collegamenti ed ospiti per parlare delle nuove e possibili soluzioni a causa della pandemia che ha toccato in maniera negativa ogni aspetto della vita quotidiana. Un focus sul piano economico per ripartire con Floris che cercherà di dialogare al meglio con i vari ospiti durante la serata.

Leggi anche –> Sangue dei guariti per trattare il Coronavirus | dalla Cina risultati incoraggianti



Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Stasera in tv – Dimartedì, le curiosità

Inoltre, è possibile interagire con il programma di La7 Dimartedì attraverso l’utilizzo dei social sulla pagina ufficiale Twitter e Facebook. Infine, le puntate del talk show saranno presenti sul sito del La7 all’indomani della messa in onda del programma.

Inviati al lavoro per #dimartedì