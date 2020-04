Morta Susanna Vianello, la conduttrice aveva solo 50 anni – VIDEO

Questa mattina i familiari hanno comunicato che Susanna Vianello è purtroppo deceduta. Immediati i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi.

Alla fine Susanna Vianello si è dovuta arrendere alla malattia che da anni la stava affliggendo. La conduttrice, nonché speaker radiofonica, figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich è morta nella notte all’interno della clinica romana in cui era ricoverata. A darne notizia sono stati proprio i familiari della vittima che ne piangono la scomparsa. La talentuosa Susanna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo luglio.

Morta Susanna Vianello: i messaggi di cordoglio sul web

Uno dei primi a commentare la tragica scomparsa di Susanna è stato un volto noto della televisione, nonché suo grande amico, Fiorello: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai”. Molto bello anche il messaggio pubblicato dal cugino, Andrea Vianello: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susy Vianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.