Lotito in piena emergenza Coronavirus | “Perché la Lazio non può allenarsi?”

Il presidente della Lazio, Lotito, lancia un interrogativo inerente la situazione attuale condizionata dal Coronavirus: “Perché non possiamo lavorare?”

Va controcorrente Claudio Lotito, presidente della Lazio, rispetto all’attuale crisi Covid 19 Italia. A Lazio Style Radio, emittente radiofonica ufficiale del club biancoleceste, lui stesso lancia un interrogativo che ha già suscitato forti polemiche.

“Io non capisco per quale motivo i giocatori non possono allenarsi. Nessuno sottovaluta la salute dei cittadini e dei nostri tesserati, io in testa. Ma l’esame sierologico mi dà ragione. Non ci sono condizioni medico-scientifiche se viene adottato un protocollo che rispetti le norme che salvaguardano i calciatori. E ci tengo a ricordare come io, Claudio Lotito, sia stato tra i primi a sospendere gli allenamenti della mia squadra. La Lazio è tra coloro che si sono fermati all’inizio di tutte. Rispettiamo le norme dettate dal Governo, ma non ci sono controindicazioni di natura medica e scientifica che impongono la sospensione dell’attività dei calciatori a differenza di tutte le altre che ancora continuano”.

Lotito: “La Lazio rispetta le regole, allenarsi è parte del lavoro di un calciatore”

Poi Lotito prosegue. Io ho proposto lo svolgimento dell’esame sierologico. Al di là del tampone, lo stesso verifica la presenza eventuale di alcuni anticorpi tali da dimostrare o meno la presenza del Covid-19. I giocatori sono dotati di un fisico forte, ma che va tenuto sotto esercizio costante. Fermarli per due mesi causa decadimento atletico e del corpo. Gli allenamenti sono un fatto lavorativo, come per un operaio che va in fabbrica. A Formello, nel nostro centro tecnico, abbiamo mascherine, guanti e tutti gli accessori sanitari che ci servono. In quest’ambito siamo tra i più preparati e già da un mese. Alla luce di ciò, non capisco perché non possiamo allenarci”.

