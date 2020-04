Leonardo Greco ha sconfitto il Coronavirus: “Alla fine ho vinto io” – VIDEO

Leonardo Greco ha annunciato trionfalmente ai propri fan che la sua battaglia contro il Coronavirus si è conclusa positivamente.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Leonardo Greco è stato uno dei primi a mettere in guardia i giovani sulla pericolosità del Covid-19. Nei giorni in cui il virus lo costringeva a stare attaccato ad un respiratore, infatti, molti pensavano che il Coronavirus fosse pericoloso solo per gli anziani e le persone con patologie pregresse. Il suo caso, come molti altri in seguito, ha invece dimostrato che chiunque può sviluppare sintomi gravi.

Leggi anche ->Leonardo Greco Coronavirus: “Perdo sangue dalla bocca” – VIDEO

Per su fortuna con il passare dei giorni le condizioni di salute sono migliorate ed è stato anche dimesso dall’ospedale. Ora Greco può dire con assoluta certezza di aver sconfitto il virus: “Ti ho sconfitto, alla fine ti ho sconfitto, anche se con molto ferite, alcune che mi porterò per sempre dentro, altre con il tempo guariranno”, scrive su Instagram. Poco più sotto si legge anche: “Il 29 febbraio sei entrato nella mia vita senza chiedermi il permesso. […] Mi hai isolato dal mondo, mi hai portato a non avere neanche più la forza di parlare. Ci vorrà ancora tempo prima che ritorno al 100%. Ma ho vinto io!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Greco (@leonardo.greco) in data: 7 Apr 2020 alle ore 1:40 PDT

Leggi anche ->Leonardo Greco, condizioni di salute: “Intravedo un filo di luce” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI