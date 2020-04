Laura Pausini, sorpresa per i fans: “Vi videochiamo”

Laura Pausini, sorpresa per i fans in tempi di quarantena: “Vi videochiamo prestissimo”, ha annunciato la cantante. Ecco chi sceglierà.

E’ un periodo davvero duro per gli amanti della musica, sopratutto per chi ha visto sfumare davanti ai propri occhi la possibilità di andare ad un concerto nei prossimi mesi. Fino a Settembre, ma molto probabilmente anche oltre, di poter partecipare ad eventi affollati come concerti live non se ne parla proprio. Per stare vicina ai propri fans, Laura Pausini ha annunciato una sorpresa tramite un post pubblicato su Instagram: “Buongiorno ragazzi, sono qui per dirvi cosa succederà nel nostro raduno del fanclub. Questo mese chiamerò tre di voi, ma non semplicemente parlando al telefono, farò una videochiamata”. La cantante, in questi mesi difficili, ha deciso di stare vicina ai suoi fan: con la scusa di scegliere insieme quali canzoni mettere in scaletta per il raduno di settembre, Laura Pausini ha deciso di videochiamare qualcuno dei suoi fans.

Potrebbe interessarti anche –> Laura Pausini, duro sfogo sul Coronavirus: “Sono inc***ata nera”

Laura Pausini, sorpresa per i fans iscritti al fan club