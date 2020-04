Federica Lepanto, ecco chi è il nuovo fidanzato: l’annuncio

Dopo la delusione a Temptation Island, l’ex vincitrice del Grande Fratello, Federica Lepanto, ha ritrovato l’amore: ecco la sua nuova fiamma

Dimenticare il passato per dedicarsi al presente e al futuro. Così ha fatto l’ex vincitrice del Grande Fratello, Federica Lepanto, che dopo la delusione a Temptation Island, ha trovato nuovamente l’amore. Dopo l’edizione del 2019, la 26enne non era riuscita a fare breccia nel cuore di qualcuno nel ruolo di tentatrice. Ora le cose sono cambiate come ha svelato ritrovando l’amore: “Lui lavora con me nel campo della sanità. Però svelerò il suo nome e cognome solo quando diventerà finalmente mio marito”. La Lepanto è tornata ad Agropoli dopo aver conseguito la laurea in Infermieristica e lavora come volontaria del 118.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Federica Lepanto, il racconto alle prese con il Coronavirus

L’ex gieffina sta continuando a lavorare durante l’emergenza Coronavirus come ha raccontato ai microfoni del settimanale Nuovo Tv: “Nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico”. Poi ha aggiunto: “Non ho paura, è il mio lavoro. Non sappiamo che cosa fare. L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate”. Infine, ha concluso: “Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo”.