Fabrizio Corona, la foto per strada e il messaggio: “Combattiamo questa guerra”

Fabrizio Corona si fa immortalare in una delle sue uscite in strada con tanto di mascherina indosso e manda un messaggio sulla lotta al Covid-19.

L’ex re dei Paparazzi Fabrizio Corona è sicuramente un personaggio divisivo. Il suo carattere scontroso e l’abitudine a dire tutto ciò che pensa lo rendono difficilmente anonimo. Così in Italia ci sono due schieramenti: chi lo idolatra e chi lo detesta. In questi giorni di emergenza sanitaria il vip è stato spesso al centro delle cronache mondane. In parte perché ha fatto emergere il proprio lato genitoriale pubblicando diversi scatti insieme al figlio, in parte per via delle polemiche che immancabilmente gli gravitano attorno.

Qualche giorno fa ha fatto discutere per aver indossato una maglietta con sopra un’autocertificazione. In seguito ad un articolo di Selvaggia Lucarelli, poi, è nata un’altra polemica riguardante la festa di compleanno. Pare infatti che Fabrizio abbia invitato diversi amici in casa, andando contro a quelle che sono le regole imposte dalla situazione di emergenza sanitaria. Alle accuse Corona ha risposto con alcune frasi provocatorie nei confronti della giornalista.

Fabrizio Corona: “Combattiamo questa guerra”

Visualizza questo post su Instagram DIFENDIAMOCI E COMBATTIAMO QUESTA “GUERRA”. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 7 Apr 2020 alle ore 1:30 PDT

Probabilmente anche l’ultimo post pubblicato su Instagram farà discutere nelle prossime ore. In questo Corona viene immortalato in strada, con una mascherina in viso ed un paio di occhiali da sole. A corredo delle immagini si legge: “DIFENDIAMOCI E COMBATTIAMO QUESTA “GUERRA”. Un messaggio uniforme a quello di tutte le altre celebrità che da un mese ormai invitano i propri fan a rispettare le regole. Già qualche settimana fa, Corona aveva criticato duramente quelli che non rispettavano la quarantena, sottolineando loro come stare in casa può essere faticoso, ma non è nulla rispetto al carcere. Dunque li invitava a godersi gli affetti e le comodità dell’ambiente casalingo.