Damellis: Selvaggia Lucarelli boccia il ritorno di fiamma – VIDEO

Giulia De Lellis e Andrea Damante, i Damellis sono tornati insieme: la bocciatura di Selvaggia Lucarelli, che attacca l’influencer.

Il Coronavirus non frena il gossip e così si parla anche di coppie vip come quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante: la nota influencer e il dj ed ex tronista si sarebbero riappacificati. A rivelarlo nei giorni scorsi il settimanale ‘Chi’.

Un ritorno di fiamma che viene bocciato sonoramente da Selvaggia Lucarelli, che su TPI scrive: “Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo la classica storia tossica, in cui dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza, e invece non aveva superato un bel niente”.

Sottolinea ancora la Lucarelli: “Quella tenacia e la ferma convinzione che ci aveva venduto nella vita e in libreria era fuffa. Proprio quel libro, forse, più che un’operazione di auto-consapevolezza, era stata un’operazione se non di ‘vendetta’, di rivalsa. E dispiace un po’, in fondo, saperla oggi prigioniera non solo di una quarantena, ma anche e soprattutto di un amore che non le ha fatto bene”. Replica direttamente Giulia De Lellis, che sottolinea: “Da te, che di corna te ne intendi, mi aspettavo più una spalla che una mano pronta a farmi annegare, fortunatamente so nuotare molto bene!”. Quindi ricorda: “Tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi”.