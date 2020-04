Costa Favolosa: membro dell’equipaggio muore di Coronavirus

Un membro dell’equipaggio di Costa Favolosa muore di coronavirus, intanto i viaggiatori di Coral Princess attendono lo sbarco.

Paura in una nave da crociera del gruppo Costa Crociere, la Costa Favolosa: un membro dell’equipaggio è morto, mentre centinaia di passeggeri stanno ancora aspettando di sbarcare sulla Coral Princess e sei americani sono bloccati su una nave in Uruguay.

Andrew Fernandes è morto al Larkin Memorial Hospital di Hialeah il 4 aprile dopo essere risultato positivo al test COVID-19. La pandemia di Coronavirus continua a colpire l’industria della crociera, l’equipaggio e gli incrociatori.

Costa Favolosa e altre navi da crociera: diversi contagi da Coronavirus

Il membro dell’equipaggio della Costa, di nazionalità indiana, è deceduto sabato in un ospedale di Miami dopo aver sbarcato la nave il 29 marzo per motivi medici, secondo Davide Barbano, portavoce di Costa. Si legge nella nota: “Costa vorrebbe esprimere il suo più profondo dolore e le sue condoglianze alla famiglia dell’amato collega. Un sincero ringraziamento va ai medici e agli infermieri del Larkin Community Palm Spring Hospital per aver fatto tutto il possibile per salvare la vita del nostro collega. Questo è un momento difficile per tutti nel mondo, e siamo vicini a tutti coloro che ne sono colpiti e fiduciosi che con le misure adottate a livello globale saremo tutti in grado di superarlo presto”.

Al momento dello sbarco del membro dell’equipaggio positivo al Coronavirus, le navi Costa Magica e Costa Favolosa erano state ancorate vicino al porto di Miami e stavano aspettando il completamento dei piani di evacuazione medica. La Favolosa è ora a Freeport, Bahamas. Nella stessa zona si trova anche Costa Magica. Sei membri dell’equipaggio di Magica e sette di Favolosa sono dovuti sbarcare a terra perché infetti. I passeggeri della Coral Princess stanno ancora aspettando di sbarcare. Invece, sulla Coral Princess Sunday sono morti tre passeggeri della crociera, tra cui un uomo di 71 anni che è morto in un ospedale di Miami.