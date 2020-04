Cosa c’è tra Adriana Volpe ed Andrea Denver? Lo svela lei | FOTO

Che coppia Adriana Volpe Andrea Denver: nonostante gli impegni sentimentali dei due, al GF Vip 4 i due hanno alimentato dei rumors particolari.

Il rapporto all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’ fra Adriana Volpe ed Andrea Denver ha suscitato molta curiosità. Ed anche non pochi commenti maliziosi.

Il feeling tra la 46enne presentatrice tv di Trento (che di anni ne dimostra molti di meno, n.d.r.) ed il modello 28enne originario di Verona in effetti è parso molto alto. E questo nonostante lei fosse sposata con Roberto Parli, dal quale ha avuto Gisele nel 2010. Mentre lui ufficialmente risultava fidanzato. Ora però parla proprio lei su Instagram in merito a questo rapporto nato sotto alle telecamere del GF Vip 4.

Adriana Volpe Andrea Denver, lei smentisce tutto: ma col marito sembra essere in crisi

La Volpe scrive: “Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una spada con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato. E già che ci sono, mi tolgo un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono!”. Parole che sembrano avere l’intenzione di scacciare qualsiasi voce di crisi con Roberto Parli. Ma i più attenti hanno notato che lei ed il marito non si seguono più l’un l’altra su Instagram. Inoltre sarebbero sparite anche alcune foto pubbliche che ritraevano i due coniugi insieme.

