Coronavirus, morto Franco Galelli storico collaboratore Mediaset – VIDEO

Morto Franco Galelli, storico collaboratore Mediaset: il cameraman e reporter da tempo malato di tumore ha contratto il Coronavirus.

Si è spento a soli 55 anni Franco Galelli, da molti anni collaboratore di Mediaset, cameraman e reporter. Da alcuni anni combatteva contro un tumore. Qualche giorno fa, gli era stato invece diagnosticato il Covid-19.

Le sue condizioni si sono aggravate dopo aver contratto il Coronavirus ed è morto a Brescia, in una clinica. “Sempre allegro, instancabile, pieno di energia, aveva una risata piena che in un baleno poteva sciogliere qualsiasi tensione”, lo ricorda Mediaset.

Il figlio Alberto lo ha voluto salutare sui social: “Hai combattuto, forte e tanto. Nessuno avrebbe mai detto che un leone se lo sarebbe portato via un virus visibile solo al microscopio, nessuno”. Sottolinea il figlio di Franco Galelli: “Non posso dire che mi lasci un grande vuoto dentro, no. Lasci un grande vuoto dentro perché non ci sei più, certo, ma di te ho tutto. Perché tu per me eri tutto. Nonostante non lavorassi più da tempo, per noi eri (e sempre sarai) il nostro grande punto di riferimento. Fai buon viaggio papà”.