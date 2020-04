Il bimbo si sfoga contro il Coronavirus: “Basta non ce la faccio più” – VIDEO

Il video di Claudio, un bambino siciliano che “protesta” con la sua mamma perché vorrebbe uscire dalla quarantena imposta dal Coronavirus, sta facendo il giro del web.

E’ subito virale il video di un bambino di pochi anni che piange e si lamenta perché non e la fa più a stare chiuso in casa. Dall’accento del piccolo, che si rivolge alla madre la quale cerca inutilmente di tranquillizzarlo, sembrerebbe trattarsi di una famiglia siciliana. In Sicilia, infatti, l’ordinanza emessa il 3 aprile scorso del presidente della Regione Nello Musumeci prevede il divieto “per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore”. Vietate anche le passeggiate con i bambini, garantite invece vicino casa nelle altre regioni italiane dal decreto del governo.

Leggi anche –> Coronavirus, Skyscanner fa un regalo a tutti i suoi piccoli viaggiatori

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La performance del bimbo stufo (come tutti) del Coronavirus

“Io non posso vivere tutta la giornata in casa, io metto nella valigia tutto quello che mi serve e mi accompagni dal nonno”, dice il bimbo esasperato. La madre gli spiega che a causa del Coronavirus “non si può uscire” e che lei vorrebbe tanto portarlo fuori, ma non è possibile. Si stringe il cuore ad ascoltare il loro dialogo, con il bambino che in lacrime dice: “Io non ce la faccio a stare sempre a casa, a non andare a scuola, a non andare in piscina a non vedere gli altri… sono stanco me ne voglio andare da qui”. Alla fine il piccolo, rassegnato e sfinito, dice: “Voglio stare un pochino da solo”. E si nasconde dietro le tende di casa. In attesa, come noi, che tutto passi.

Leggi anche –> Coronavirus, ancora buone notizie: giù contagi e terapie intensive

EDS