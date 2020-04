Antonio Catania, chi è l’attore: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Antonio Catania: chi è il famoso attore siciliano che ha preso parte a decine di pellicole cinematografiche.

Siciliano di nascita, Antonio Catania è uno degli attori comici più noti e amati dal pubblico italiano. Studente di filosofia all’Università Statale di Milano, decide di dedicarsi alla recitazione.

Così si diploma alla Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano e successivamente partecipa a diverse trasmissioni televisive.

Cosa sapere sull’attore Antonio Catania

Protagonista anche di spettacoli teatrali, l’attore classe 1952 è stato scoperto cinematograficamente da Gabriele Salvatores. Con lui debutta a metà anni Ottanta nel film Kamikazen – Ultima notte a Milano. Recita poi in Mediterraneo, film vincitore dell’Oscar come miglior film straniero, Puerto Escondido e Sud. Recita in un film d’autore come Pane e tulipani di Silvio Soldini, quindi è apparso in molti film di Aldo, Giovanni e Giacomo, a partire da Così è la vita e Chiedimi se sono felice.

Viene quindi diretto da Carlo Verdone nel film Ma che colpa abbiamo noi, per cui riceve una nomination al David di Donatello come miglior attore non protagonista. Dal 2007 al 2010 è nella serie televisiva Boris, dove interpreta Diego Lopez, il delegato della rete. Interpreta lo stesso personaggio anche nel film spin-off della serie tv. Recita anche per Ettore Scola e Nanni Moretti. Sono decine le pellicole in cui appare Antonio Catania, che forse è uno degli attori più prolifici del cinema italiano. L’ultimo film girato nel 2020 è Gli anni amari, sulla vita di Mario Mieli.