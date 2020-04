Antonella Clerici in quarantena “privilegiata”: “Io posso uscire all’aperto…”

Come tutti gli italiani, anche Antonella Clerici è in quarantena a causa del Coronavirus. Ma lei stessa ammette di sentirsi “privilegiata”: ecco perché.

Da giorni e giorni Antonella Clerici se ne sta in quarantena per l’emergenza Coronavirus nella sua casa di Arquata Scrivia, in Piemonte, con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone, oltre a tantissimi animali tra cui i due suoi cani, Popper e Argo, le galline, i cavalli… più che una casa una fattoria, dunque. Non a caso la stessa conduttrice ammette che, in un frangente così drammatico per milioni di italiani, lei sente privilegiata.

“A differenza di tante altre persone, io posso uscire all’aperto, nel mio bosco” spiega l’Antonella Nazionale. La sua location speciale le consente infatti di distrarsi con passeggiate, giardinaggio, cura degli animali, oltre ovviamente alla cucina e alla lettura, hobby che condivide con la figlia… Insomma, un sogno irrealizzabile per la maggior parte di noi in periodo come questo.

Antonella Clerici alle prese con il Coronavirus

Il tanto atteso ritorno in tv di Antonella Clerici è stato ovviamente impedito dall’emergenza Coronavirus. A proposito di un suo rientro in Rai, la conduttrice spiega che “in questa situazione non sarei stata comunque in grado di preparare né di condurre uno spettacolo: troppa sofferenza intorno a noi”. L’ipotesi è quella di una grande rentrée per l’autunno con una nuova trasmissione.

Per il resto, Antonella pensa alle future nozze con Vittorio e si sta dando molto da fare anche nel sociale, mandando messaggi di speranza al pubblico che la ama e donando fondi per gli Ospedali di Alessandria. “Siamo tutti sulla stessa barca ed è il momento di stare uniti” afferma, grintosa come e più di prima.

