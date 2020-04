Amici, terribile lutto per i concorrenti: “Riposa in pace, piccola”

E’ improvvisamente venuta a mancare una storica fan di Amici e gli ex concorrenti del programma hanno voluto ricordarla con affetto su Instagram.

Lidia, storica fan di Amici 2020, è improvvisamente venuta a mancare. Una perdita molto dolorosa per gli ex concorrenti del programma, che hanno voluto così ricordarla con oarole molto toccanti sui social. Tutti si erano molto affezionati a quella ragazza speciale che, terminate le registrazioni della settimana, li aspettava sempre fuori dalla scuola per scattare qualche selfie con loro e incoraggiarli a fare sempre meglio.

L’ultimo saluto alla grande fan di Amici

Anche Lidia, come i giovani aspiranti artisti di Amici, aveva tanti sogni nel cassetto da realizzare: è questo il pensiero che fa più male in una circostanza così triste. Jacopo Ottonello è stato uno dei primi a rivolgerle un pensiero affettuoso: “Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone”. Poi si è aggiunta Giulia Molino: “Ciao Lidia, sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore. Ma credo fortemente che possano non servire perché la verità è che non esistono parole giuste per farlo. Ci hai seguiti durante l’intero percorso di Amici, ci hai sostenuto, e lo hai fatto con tanto amore. Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto. Fai buon viaggio, Lidia”.

Anche Francesco Bertoli ha voluto dedicare a Lidia un pensiero dal profondo del cuore: “Lidia, ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova in questi momenti. Non c’è un senso a tutto questo. Ti ringrazio di aver creduto in me, mi hai sostenuto e mi hai donato tanta forza. Ora ti porterò con me in ogni canzone, in ogni gesto. Fai buon viaggio, noi ti penseremo da quaggiù”. E per concludere il messaggio di Martina Beltrani: “Stasera il mio pensiero e quello di tutti i miei compagni vola verso di te. Ciao, Lidia”.

