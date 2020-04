L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, ha voluto dedicare un messaggio davvero speciale alla sua Arianna per il giorno del suo compleanno

Un compleanno davvero particolare. Durante la quarantena Arianna Cirrincione ha compiuto gli anni lontana dal suo Andrea Cerioli che le ha scritto anche una dedica emozionante: “Compleanno un po’ strano vero? Avrei voluto fosse diverso, ma ci rifaremo!” Per questo compleanno volevo regalarti un viaggio, un viaggio che sarà stupendo, è solo posticipato. Pensa a come fare la valigia!” Poi l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Mi sembra di conoscerti da una vita, chi l’avrebbe mai detto. Ero bello e single, potevo rimanerci! E invece sono contento di vedere il tuo bel faccino che si sveglia ogni mattina per ricordarmi che ti sei alzata nervosa, ho caldo, ho freddo, ho fame, ho sete, la crostata è venuta male. Ovviamente, per un motivo o per un altro, è sempre colpa mia!”

Uomini e Donne, il messaggio d’amore di Cerioli ad Arianna

Lo stesso Andrea Cerioli ha, inoltre, aggiunto dettagli della loro sfera personale: “Sono contento di prendermi le colpe ogni volta che passi vicino a una bilancia, perché ovviamente di chi vuoi che sia la colpa?” Infine, anche una battuta sull’età della sua amata Arianna: “Stai invecchiando anche tu, un po’ alla volta sei sempre più milf!”