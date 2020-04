Stasera in tv, 6 aprile: i programmi tv che vi portano in giro per il mondo

Stasera in tv, 6 aprile: i programmi tv che vi portano in...

Viaggiare dal divano guardando la televisione: quali programmi stasera, 6 aprile, ci faranno scoprire location nuove.

La quarantena per via della pandemia di Coronavirus continua. Il lockdown del nostro Paese non ha ancora una data di fine anche se si vede in lontananza la possibilità di una cosiddetta Fase 2, ossia di convivenza con il virus. Un secondo step che potrebbe cominciare subito dopo Pasqua. Intanto però gli italiani sono costretti a casa. Rimanere confinati fra le nostra mura domestiche è impegnativo, soprattutto per chi non ha grandi spazi, ma la televisione, come sempre ci viene in aiuto. Se in passato ha aiutato molti analfabeti ha imparare l’italiano, oggi con il Coronavirus sta aiutando ad intrattenere il pubblico a casa.

Stasera in tv i programmi che vi faranno viaggiare

Quali sono i programmi televisivi che possono aiutare a viaggiare per il mondo stasera in tv? Oggi 6 aprile, chi ama viaggiare e chi ha sempre trascorso la sua vita scoprendo nuovi lati del mondo, è bloccato in casa. Ecco allora che per sopperire al “mal di viaggio” possiamo appoggiarci alla televisione e viaggiare con essa.

Il Commissario Montalbano: su Rai 1 arriva un nuovo appuntamento con il commissario di Vigata e in queste avventure potremo andare con lui non solo a scoprire torbidi delitti e i relativi colpevoli, ma anche ad ammirare scorci di una Sicilia pazzesca. Solamente la casa del Commissario è un meraviglia per gli occhi. Direttamente sul mare e sulla sabbia.

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1: pronti a volare a Londra e in Inghilterra. Questo appuntamento con la saga del mago creato da J.K.Rowling vi porterà a scoprire alcune meravigliose location che altrimenti non avreste nemmeno mai immaginato.

4 Ristoranti: in compagnia di Alessandro Borghese facciamo un viaggio culinario per l’Italia. Questa volta arriviamo in Franciacorta dove assaporeremo i piacevolissimi gusti della cucina locale, ma vedremo anche splendide location.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta: su Cielo invece spazio ad un film poliziesco pieno di colpi di scena che vi terrà col fiato sospeso, ma non solo. Grazie a questo film potrete viaggiare, direttamente a Città del Messico dove legale e illegale si fondono con un sottile linea di differenza l’uno dall’altro.

L’impero del sole: su La7 invece voliamo in Oriente, pronti a seguire la storia dei protagonisti del film che ci portano direttamente a scoprire Shanghai.