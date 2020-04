Si è spenta l’attrice Shirley Douglas morta a causa di complicazioni legate ad un attacco da Coronavirus. Era la madre di Kiefer Sutherland.

È morta ad 86 anni di età Shirley Douglas, celebre attrice e madre di Kiefer Sutherland, anch’egli star di Hollywood. Fatale alla donna una polmonite indotta dal Coronavirus, che alla fine è risultata fatale anche a seguito di complicazioni. Sutherland ricorda l’amata mamma parlando di lei come di una persona straordinaria che ha vissuto una bellissima vita. “Purtroppo ha lottato per la sua vita già da diverso tempo. Tutti noi della famiglia sapevamo che sarebbe arrivato quel giorno, purtroppo. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa del Coronavirus, questo messaggio è anche per loro. Cercate di stare al sicuro in casa, non uscite”. La Douglas era una attivista figlia di Tommy Douglas, fondatore di Medicare. Ha sempre lottato in favore dei diritti civili e della popolazione americana di colore, oltre che per far si che gli Stati Uniti promuovessero la sanità pubblica.

Shirley Douglas, una vita spesa a fare del bene

Dall’ex marito Donald Sutherland ha avuto i figli Kieder e Rachel. Da un precedente matrimonio era nato l’altro suo figlio, Thomas. Negli ultimi anni aveva dovuto fare ricorso ad una sedia a rotelle a causa di una dolorosa condizione degenerativa che la affliggeva alla colonna vertebrale e che le impediva di poter camminare. Negli anni ’60 e ’70 Shirley Douglas promosse una campagna contro la guerra del Vietnam ed aiutò anche a creare un gruppo di raccolta fondi chiamato ‘Friends of the Black Panthers’. Appassionata di giustizia sociale, una volta ha detto che non le importava di danneggiare la sua carriera di attrice se ciò avesse significato il portare avanti gli ideali in cui credeva. La sua carriera tra cinema e televisione iniziò nel 1955. Si è chiusa nel 2000 per quanto riguarda il primo e nel 2008 per il piccolo schermo.