Report – La Zona Grigia: anticipazioni della puntata speciale del 6 aprile 2020

Report – La Zona Grigia: tutte le informazioni sulla puntata speciale di Report condotta come sempre da Sigfrido Ranucci.

Vediamo le anticipazioni della serata.

Report – La Zona Grigia: anticipazioni

Ad oggi le vittime a Bergamo, la provincia con il più alto numero di morti e contagiati, sono 9.815 (+103 rispetto a domenica 5 aprile). Secondo gli ultimi dati diffusi dalla protezione civile infatti i nuovi positivi sono 1.089 (ieri, 5 aprile, erano 1.337), per un totale di 51.534 casi totali registrati (ieri erano 50.445). I guariti sono in tutto 13.863. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati invece 297 (ieri erano 249). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 9.202 (ieri erano 8.905). I pazienti in terapia intensiva sono 1.343, rispetto ai 1.317 di ieri: +26. I ricoveri sono invece -95 rispetto a ieri, per un totale di (ieri erano 12.009). I positivi non ospedalizzati sono in totale 15.212 (ieri erano 14.798): +414 in 24 ore.

Le telecamere di Report sono andate a Bergamo, per capire se l’epidemia poteva essere arginata. A inizio marzo si era infatti deciso di chiudere la città e trasformare la provincia in una zona rossa. Perché questo non è avvenuto? Che cosa è successo? Grazie a testimonianze inedite verranno raccontati tutti gli errori fatti nella gestione dell’emergenza da parte degli ospedali bergamaschi. Report è stato anche in Veneto dove la strategia adottata in provincia di Padova ha permesso di fermare il contagio.