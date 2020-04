Stretta Pasqua controlli, data l’emergenza assoluta Coronavirus vanno evitati gli spostamenti di massa. Le multe per i trasgressori sono pesantissime.

L’emergenza Coronavirus spinge il governo, in vista dell’imminente Pasqua, a potenziare i controlli per evitare gli assembramenti di persone e le uscite di casa non regolamentari. C’è il concreto pericolo che in molti si sposteranno in qualche seconda dimora per passare i giorni di festività magari in riva al mare od in altre località solitamente frequentate nelle vacanze.

Ma questo comporterà un rischio enorme di diffusione del Covid-19, tale da pregiudicare i numeri in calo sia per contagi che per decessi che si riscontrano in Italia da qualche giorno a questa parte. A Fiumicino il sindaco Esterino Montino invita la cittadinanza a rinunciare alle gite fuoriporta a Fregene e Passoscuro. “Passare la Pasqua alla casa al mare è un comportamento irresponsabile e pericoloso, per sé stessi e per gli altri. Questa non è una primavera come le altre, bisogna capire che ci troviamo tutti nel bel mezzo di una pandemia”.

Pasqua controlli, previsti controlli e multe anche più intensi

Montino aggiunge anche che, data la difficile situazione attuale “anche chi è domiciliato a Fregene, Passoscuro o altrove, non può spostarsi liberamente per il weekend adesso. Bisogna restare nella residenza o nel domicilio abituale. Andare alla casa al mare non è una necessità”. E per Pasqua i controlli previsti nell’ambito della contingenza Covid 19 Italia possono portare a multe anche imponenti. Come nel caso di due donne fermate a Lecce per avere voluto fare un giro in motorino. Le sanzioni comminate per entrambe hanno portato ad un ammontare di oltre 6mila euro, per diversi reati compiuti. Ed anche per chi affitta di solito una casa per le festività, l’invito è quello di non farlo stavolta. La salute conta più dei soldi.

