In piena situazione Coronavirus una donna partorisce due gemelli. E dato il momento attuale, lei ed il marito scelgono due nomi davvero bizzarri.

Una donna partorisce due bambini in piena quarantena derivante dalla crisi sanitaria da Covid-19. E sia lei che il marito scelgono due nomi decisamente peculiari e che sono rappresentativi del particolare momento sociale e storico che stiamo vivendo.

Infatti la neomamma che partorisce due gemelli ed il suo marito li hanno chiamati ‘Covid’ e ‘Corona’. Il fatto è accaduto in India, nella regione del Chhattisgarh. Anche lì la popolazione sta osservando delle precise regole di autoisolamento a casa per arginare il più possibile la diffusione del Covid-19. I piccoli sono un maschietto ed una femminuccia e sono venuti al monto allo Ambedkar Memorial Hospital lo scorso 27 marzo. La mamma ha reso noto di avere inquadrato la nascita dei suoi figlioletti come una sorta di benedizione.

Partorisce due gemelli, lei ed il marito li chiamano ‘Covid’ e ‘Corona’

Infatti la doppia gravidanza non è stata facile, anche per le complicazioni connesse al proliferare del Coronavirus. “Io e mio marito volevamo rendere il giorno della nascita dei nostri piccoli memorabile”. Ed anche l’uomo è della stessa idea. Ma entrambi hanno anche aggiunto che un domani potrebbero decidere di cambiare il nome dei piccoli. “Per ora siamo convinti e felici di averli chiamati Corona e Covid. In futuro vedremo”. E sembra che la scelta di questi due nomi sia nata quasi per gioco, da un’idea scherzosa di alcuni medici. Che però i due intraprendenti genitori hanno preso sul serio in considerazione.

