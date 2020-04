Un uomo ha compiuto un omicidio suicidio, ammazzando prima la fidanzata più grande di lui e poi sé stesso. Trovata anche l’arma del delitto.

Omicidio suicidio alle porte di Milano. È successo a Rho, popoloso comune del territorio del capoluogo della Lombardia. Qui un uomo ha ucciso la propria compagna per poi togliersi a sua volta la vita. Lui, 38 anni, ha utilizzato una pistola con la quale ha sparato in testa alla partner.

Tra i due c’era una differenza di età importante, con la donna che aveva 53 anni. L’uomo era un pregiudicato, in seguito a quanto si è scoperto dalle indagini effettuate dalle forze dell’ordine. La tragedia ha avuto luogo giovedì in via Ticino. A lanciare l’allarme è stata la mamma dell’autore di questo omicidio suicidio. Il figlio non rispondeva a nessuna delle sue chiamate, cosa che aveva allarmato la donna dal momento che vige la disposizione di restare assolutamente chiusi in casa per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. La madre del 38enne allora ha pensato di andare direttamente a casa del figlio.

Omicidio suicidio, lui ammazza lei e poi si uccide

Qui c’è stata la scoperta dei corpi, entrambi adagiati su di un divano e senza vita ormai da svariate ore. Gli investigatori sono certi di quale sia la dinamica del fatto. L’uomo ha sparato in testa alla sua compagna per poi fare la medesima cosa a sé stesso. tra le sue mani c’era ancora l’arma del delitto, una revolver calibro 38 special tra l’altro detenuta illegalmente. All’interno del caricatore c’erano cinque colpi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’ultimo periodo di vita di entrambi, scoprendo che lei lavorava come commessa e che lui non aveva invece alcun lavoro e che erano presenti dei precedenti penali nella sua fedina.

