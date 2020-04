Lutto nel mondo del cinema: Jay Benedict muore per il Coronavirus

Il noto attore Jay Benedict è morto a 69 anni dopo aver contratto il Coronavirus: la tragica notizia ha sconvolto il mondo del Cinema.

Sabato 4 aprile alle vittime del Coronavirus si è aggiunto anche Jay Benedict, attore conosciuto principalmente per il ruolo in Aliens. La tragica notizia è stata riportata prima di tutto sulla sua pagina web ufficiale sulla quale si legge: “E’ con grande dolore che ci tocca annunciarvi la morte di Jay oggi 4 aprile, dovuta a complicazioni verificatesi in seguito alla contrazione del Covid-19“.

Nato nel 1951 a Burbank, California, Benedict si è trasferito in Europa con la famiglia quando era solo un bambino. A causa del lavoro dei genitori, il giovane Jay ha cambiato molti Paesi, un peregrinare che gli ha permesso di parlare il francese come una seconda lingua e di imparare anche lo spagnolo ed il tedesco. Divenuto adulto si è dato alla recitazione con buoni risultati. Tra le interpretazioni più famose ricordiamo quella ne ‘Il ritorno del cavaliere oscuro’ e quella nella serie ‘Foyle’s War‘.

Morto Jay Benedict: i messaggi di cordoglio per l’attore

Sposato da anni con Phoebe Scholfield, attrice anche lei, da tempo aveva affiancato alla recitazione l’attività imprenditoriale. Jay, infatti, aveva aperto con la moglie una società che si occupava di doppiaggi in post produzione. Nel corso di questo 2020 gli erano già stati commissionati lavori importanti come quello su ‘Downton Abbey‘ e ‘Beowulf: Return to the Shieldlands‘.

Conosciuto in tutto il mondo del cinema e della televisione, Jay ha lasciato un segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Numerosi, infatti, i messaggi di cordoglio che colleghi e professionisti del settore hanno condiviso sulla proprie pagine in queste ore. Anche la sua agenzia di Managment ha voluto scrivere due parole in ricordo del talentuoso attore: “E’ con grande tristezza che annunciamo la dipartita del nostro amato cliente Jay Benedict, il quale questo pomeriggio ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Il nostro pensiero va ai familiari”.