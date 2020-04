Harry Potter e i doni della morte, Parte 1: dove è stato girato il film

Le location del film Harry Potter e i Doni della Morte Part 1: dove è stato girato?

Prosegue la maratona televisiva in compagnia di Harry Potter. Il maghetto creato dalla mente di J.K.Rowling sta ottenendo sempre più successo in termini di ascolti. Le persone bloccate a casa per via della quarantena per fermare la pandemia da Coronavirus si stanno appoggiando molto alla televisione per trascorrere nel modo più piacevole possibile alcune ore della giornata. Così Italia 1 in queste settimane ha deciso di trasmettere tutta la saga di Harry Potter e questa sera l’appuntamento è con la prima parte di Harry Potter e i Done Della Morte. Come abbiamo fatto anche per le altre puntate andiamo a vedere dove è stato girato il film.

Le location di Harry Potter

Conoscere le location può servire ai fan di Harry Potter per organizzare un bel viaggio in questi luoghi una volta che l’emergenza da Coronavirus sarà finita. Si può cercare di impegnarsi la mente preparando un super itinerario. E noi siamo qui per aiutarvi con il sostegno di travelstales.it. Ecco alcune delle location più iconiche dove è stato girato Harry Potter e i Doni della Morte.

Rannoch Moor: questa location fa da sfondo a una scena da brividi, ossia il momento in cui i Mangiamorte salgono sull’Hogwarts Express.

Eilean na Moine: questa deliziosa isoletta fa da sfondo a un luogo molto triste. Si tratta infatti della tomba di Silente, location in cui Voldemort ruba la bacchetta a Harry. c

Spiaggia Freshwater West: una zona meravigliosa che nel film ha fatto da sfondo a Villa Conchiglia, la casa dove vivono Bill Weasley e Fleur Delacour.

Hardwick Hall: questa villa, nella campagna del Derbyshire è oggi visitabile, ma nel film è la location della famiglia Malfoy nonché nascondiglio principale dei Mangiamorte.

Lavenham: ci spostiamo invece in questo villaggio nel Suffolk dove si sono svolte le riprese per il Potter Cottage, ossia la casa dei genitori di Harry.

La Forest of Dean: siamo nel Gloucestershire sempre in Inghilterra e questa foresta, ricordata da Hermione mentre stanno cercando gli Horcurx è veramente esistente.

Malham Cove è la famosa altura calcarea dove Harry e Hermione cercano riparo mentre sono perseguitati da Voldemort.