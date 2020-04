Grande Fratello Vip, Adriana Volpe torna in tv dopo il lutto – VIDEO

Adriana Volpe, concorrente al Grande Fratello Vip, torna in tv dopo il lutto che l’ha colpita: il suocero è morto a causa del Coronavirus.

Grande attesa per la finale di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip: si tratta sicuramente di un’edizione molto particolare quella che si concluderà domani sera, in anticipo rispetto a quanto preventivato.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip: anticipazioni finale e ospiti – VIDEO

Anche nella Casa del Grande Fratello Vip, la più nota d’Italia, è entrato nel quotidiano il Coronavirus e una concorrente è uscita dalla Casa, perché un familiare si è aggravato. Si tratta – come noto – di Adriana Volpe che a causa del Coronavirus ha perso il suocero.

Leggi anche –> Adriana Volpe sotto choc, suocero morto per Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Anche la showgirl, come tutti gli altri concorrenti eliminati, parteciperà alla finale, anche se lo farà in collegamento video. Lo ha annunciato lei stessa con un video su Instagram, in cui segnala ai fan del reality show che anche loro potranno essere protagonisti di questa serata finale. “Avete tempo fino a mercoledì per partecipare”, ha spiegato Adriana Volpe, invitando tutti a farsi avanti con un applauso sulle Instagram Storie.