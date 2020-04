Famiglia con 21 figli annuncia la nascita di una nuova bambina

La famiglia più grande della Gran Bretagna annuncia la nascita della 22esima figlia. I genitori documentano la loro vita su YouTube.

La più grande famiglia britannica ha annunciato la nascita di una nuova bambina, la loro ventiduesima figlia. La famiglia Radford ha condiviso la meravigliosa notizia sulla sua pagina Facebook e ha detto di essere già “innamorata” della piccola. Il loro post diceva: “Abbiamo accolto la nostra bellissima bambina nel mondo venerdì sera. Siamo tutti così innamorati di lei. Attenti al vlog di domani mattina”. Insieme all’annuncio hanno postato una foto dell’adorabile manina della bambina. Amici e seguaci si sono affrettati a fare le loro congratulazioni sui social media. Uno ha detto: “Che notizia meravigliosa in un momento così difficile per l’intero Paese. Non vedo l’ora di conoscere il nome della vostra piccola signora, state al sicuro”. Sue ha detto che non sono ancora d’accordo sul nome dal dare alla bambina. Sue, che è rimasta incinta del suo primo figlio a 13 anni, aggiorna regolarmente i seguaci con notizie sul canale YouTube della famiglia.

La nuova arrivata in famiglia pesa 2 chili e mezzo. Mamma Sue Radford, parlando al The Sun, ha detto: “Ero più spaventata di quanto non fossi mai stata, in ospedale con tutto quello che stava succedendo con il virus. Ero preoccupata che a Noel non sarebbe stato permesso di stare con me. Ci siamo tutti isolati e sembrava sbagliato lasciare la nostra bolla di sicurezza per andare in ospedale, ma quando sono arrivata mi sono sentita subito al sicuro”. Ha detto che è stato il parto più strano che abbia mai avuto, ma una delle esperienze migliori. La settimana scorsa, mamma Sue Radford ha detto ai suoi seguaci che si stava autoisolando a casa in mezzo alla pandemia di Covid-19. Recentemente aveva avvertito che la sua bambina sarebbe nata “da un giorno all’altro”, e che la famiglia doveva ancora pensare a un nome. Ha ammesso che lei e il marito Noel erano “in preda al panico”. Parlando sul canale YouTube della famiglia, Noel ha detto: “Stiamo diventando un po’ disperati, potrebbe arrivare da un giorno all’altro e non c’è ancora un nome per la povera piccola”. “I Radford sono la famiglia più grande della Gran Bretagna: con papà Noel e mamma Sue, genitori di Chris (30), Sophie (26), Chloe (24), Jack (22), Daniel (20), Luke (19), Millie (18), Katie (17), James (16), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (8), Casper (7), Hallie (4), Phoebe (3), Archie (2) e Bonnie (1). Il 17° figlio della coppia, Alfie, è nato morto il 6 luglio 2014. Hanno anche tre nipoti, figli di Sophie: Daisy (6), Ayprill (4) e Leo (2).

